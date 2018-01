DA REVISTA MONET



A cantora Ciara surpreendeu seus fãs e seguidores nas redes sociais ao compartilhar no Instagram uma série de fotos íntimas tiradas por seu marido, o jogador de futebol americano Russel Wilson.

Nos registros, a celebridade de 32 anos aparece com pouquíssima roupa, coberta apenas por camisas do marido ou lençóis, em cima da cama dos dois.



Praticamente sem maquiagem nas fotos, Ciara ainda aparece nas imagens com o corpo bastante exposto, principalmente seus seios. As imagens não vieram acompanhadas de nenhuma legenda. Em apenas uma delas, a artista creditou as fotos ao marido.



Mãe de dois filhos, um com o atual marido, uma garotinha nascida em abril do ano passado, e de um menino de três anos fruto de seu relacionamento com o rapper Future, Ciara falou recentemente com a revista Love sobre as fotos sensuais constantemente publicadas em suas redes sociais.

“Empoderamento diz respeito a liberdade de experessão e é sempre maravilhoso ver mulheres confiantes com suas próprias peles”, afirmou.

Instagram A cantora Ciara

