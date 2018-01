de o TEMPO



A Apple divulgou, nesta quarta-feira (3), uma boa notícia para os brasileiros que precisam trocar a bateria do seu iPhone. Segundo comunicado da empresa americana, a mudança da bateria terá um corte de R$ 300 no valor no país.

A medida foi adotado em uma tentativa de melhorar a imagem após assumir publicamente que ela deixa os aparelhos mais lentos com o tempo de forma proposital e sem avisar os usuários.

Antes, a substituição de baterias dos iPhones custava em torno de R$ 450. Agora, com a redução, o preço deve ficar por volta de R$ 150. O corte no preço valerá até dezembro de 2018 para todos os aparelhos a partir do iPhone 6.

Na semana passada, a empresa chegou a divulgar uma carta em que pedia desculpas pelo "jeito que lidou com a performance dos iPhones com baterias antigas".

A Apple também anunciou que tomaria medidas para tentar contornar a situação - como a redução dos preços na troca das baterias.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/apple-reduz-em-r-300-a-troca-de-baterias-de-iphone-no-brasil-1.1558853