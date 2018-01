LUCAS MEDEIROS

DO TV FOCO

Por essa, definitivamente, muita gente não esperava. O cantor Tonzão Chagas, que era ex-integrante do grupo Os havaianos, havia largado toda a vida que levava há sete anos para se dedicar a carreira de cantor gospel, mas agora, acabou jogando tudo para o ar.



Depois de ter influenciado várias pessoas a fazerem o mesmo ao longo de todo esse tempo, ele foi flagrado na semana passada em um baile funk. Segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Chagas estava alterado no Baile da Gaiola, na favela da Penha.



Famoso, ele não passou despercebido pelos moradores, que filmaram tudo e jogaram as imagens na internet. Sua mulher, Cibere Almeida, era uma das ex-integrantes do grupo Gaiola das Popozudas, e também havia se convertido com o marido.



Ao ficar sabendo desse flagra, ela declarou que o marido precisa de tratamento espiritual. Entretanto, ao que parece, ele não está muito interessado nesse tipo de terapia. Pouco tempo depois do vazamento do vídeo, Tonzão comunicou que vai se afastar dos palcos e pediu perdão aos fãs.



A seguir, você confere o vídeo do artista que está circulando nas redes sociais:

