A destituída presidente sul-coreana Park Geun-Hye, que está sendo julgada por corrupção, foi também acusada nesta quinta-feira (4) de desviar milhões de dólares de fundos secretos procedentes dos serviços de inteligência do país, informou a imprensa local.

Park teria recebido todos os meses, entre 2013 e meados de 2016, entre US$ 47.000 e US$ 188.000 do serviço nacional de inteligência, o NIS.