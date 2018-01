Nico e Lau se apresentam no Cine Teatro; o filme "Jumanji: Bem-Vindo à Selva" estreia no cinema e a dupla Sarah & Lívia agita baladas

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O primeiro final de semana de 2018 está recheado de atrações na Grande Cuiabá.

Haverá baladas para todos os gostos musicais, teatro, exposição e cinema.

Confira a programação cultural do MidiaNews:

Teatro

Um “Rolacionamento” Quase Perfeito

Neste sábado (6) e domingo (7), às 20h, a dupla de humorista Nico e Lau apresenta a peça “Um ‘Rolacionamento’ Quase Perfeito”, no Cine Teatro de Cuiabá.

A peça conta a vida diária do casal de idosos Lourenço e Nicolina.

Laurenço está muito insatisfeito e Nicolina, muito desconfiada. É quase certo que isso vai dar em confusão. Para complicar ainda mais o enredo, aparece um médico cubano pra lá de esquisito e um policial muito sem noção.

A entrada custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Para mais informações acesse: www.casadefestas.net

Evento

Divulgação A comunidade está localizada na margem esquerda do Rio Cuiabá

No domingo (7), a Associação dos Moradores e a Sociedade dos Amigos de São Gonçalo dará início aos festejos dos 300 anos da comunidade ribeirinha São Gonçalo Beira Rio.

A comunidade está localizada na margem esquerda do Rio Cuiabá, conhecida por sua culinária, por suas peixarias, pelas festas tradicionais e pelo seu artesanato ceramista.

Os festejos, que contarão com missas, procissões, campeonato de futebol e shows regionais, seguem até o domingo (14).

No dia 7, a abertura terá início às 7h com a procissão fluvial com a imagem de São Gonçalo, padroeiro da comunidade.

A saída será no Cais do Werninho, próximo à Ponte Maria Elisa Bocaiuva, em Várzea Grande.

Às 9h, no Centro Comunitário, haverá o Campeonato de Futebol Society Trofeu São Gonçalo 300 anos.

Neste dia as comemorações encerram às 18h.

Na quinta-feira (11), os festejos retomam às 20h com o levantamento de mastro de São Gonçalo na sede da Associação dos Moradores de São Gonçalo. Em seguida, haverá reza cantada e festival de cururu.

Na sexta-feira (12) às 20h, também na sede da Associação, será realizada uma noite cultural, com dança de São Gonçalo.

Já no sábado (13), às 8h, haverá uma nova procissão, seguida de uma missa campal e chá com bolo.

Às 22h, será realizado um grande baile com as bandas Real Som, Ellus, Embalo Sim e Nova Versão.

No domingo (14), os festejos encerram com um grande almoço e domingueira dançante com Ivan Allan, grupo Pura Emoção, Novo Som, Nova Versão e Scort Som.

Exposição

After

O artista plástico mato-grossense Adriano Figueiredo exibe suas mais novas obras na exposição “After”, na Casa do Parque, em Cuiabá.

Ao todo, são 30 peças que mostram faces de várias formas de Cristo.

A exposição segue até o dia 27 de janeiro, com entrada franca.

A Casa do Parque fica na Rua Marechal Severiano de Queiroz, no Bairro Duque de Caxias, fundos do Parque Mãe Bonifácia.

Informações pelos telefones (65) 3365-4789 e (65) 98116-8083.

Balada

Gerônimo West Music

No sábado (16), o Gerônimo promove a festa "Até na Tampa".

O agito ficará por conta das duplas Léo & Samuel, Sarah & Lívia e os Djs Juliano, Everton Detona e Tomate.

A festa começa às 23h30.

A entrada para pista custa R$ 20 (meia) e para a área vip, R$ 30 (meia).

Mais informações no site do Gerônimo.

Calle Music Hall

Divulgação O cantor Guga Cunha se apresentará na Calle

O espaço Calle Music Hal promove nesta sexta-feira (5) o evento “Sextou” ao som de muito sertanejo, funk e samba.

A festa contará com Guga Cunha, o grupo Aprontaê, Sarah & Lívia, Dannylo & Rafael e Léo & Samuel.

Já no sábado (6), tem “Funk na Calle” com os Djs Jonas Oliveira e Felipe Lima.

Mais informações pelo número: (65) 99907-9908.

Música

Sertarena

Nesta sexta-feira (5) tem “Sexta Bruta”, no Sertarena, com Sarah & Lívia e Denner & Rhuan.

A entrada custa R$ 30.

Mais informações pelo telefone: (65) 99954-2374.

Malcom Pub

Nesta sexta-feira (5), vai rolar o especial Legião Urbana e Cazuza com a banda Heróis de Brinquedo no Malcom Pub.

A entrada custa R$ 12.

Já no sábado (6), tem Raphael Koury e banda tocando com maestria o melhor do pop rock nacional e internacional.

A entrada para este dia também custa R$ 12.

Bar do Bigode

Nesta sexta-feira (5), é realizado o já tradicional Funk e Reggaeton.

A animação fica por conta do Dj Craici.

Os ingressos estão R$ 10 até às 22h e R$ 15 após esse horário.

No sábado (6), tem esquenta para o carnaval com o Bloco do Bigode.

A animação ficará por conta do grupo Tome Aí e Dj Craici.

Os ingressos custam R$ 10 até 1h.

Já no domingo (7), é dia de samba no Bigode com a banda O Samba, a Bossa e as Novas.

A entrada custa R$ 10.

O bar do Bigode fica na Praça da Mandioca, no Centro Histórico de Cuiabá.

Mais informações na fanpage do Facebook do bar.

Clube de Esquina

Nesta sexta-feira (5), o Esquina recebe a banda Raízes do Samba.

No sábado (6), é a vez de Camila Fidelis e a banda Os Fora da Lei, que vão agitam a noite no local.

Cinema

Divulgação Héctor, personagem dublado por Gael García Bernal, e Miguel são amigos em 'Viva - A vida é uma festa'

Os cinemas de Cuiabá e Várzea Grande recebem, nesta semana, dois filmes. São eles: ‘Viva - A Vida É Uma Festa’ e ‘Jumanji: Bem-Vindo à Selva’.

"Viva - A Vida É Uma Festa"

Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família, que desaprova o sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos.

A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar.

A classificação é livre.

"Jumanji: Bem-Vindo à Selva"

Quatro adolescentes estão jogando um videogame cuja ação se passa numa floresta. Eles escolhem avatars para a aventura (intepretados por Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black e Kevin Hart). Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos avatars escolhidos. Sequência de Jumanji, longa de 1995.

O filme não é recomendado para menores de 12 anos.

Os filmes estão em exibição no Cinépolis, do Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras; e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.