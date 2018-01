DA QUEM



Claudia Raia exibiu seu físico torneado com compartilhar uma foto de biquíni no Instagram Stories. No registro, ela aparece de biquíni branco e toma sol à beira de uma piscina.



A atriz, de 51 anos, é conhecida pela boa forma e cuidados com o corpo.

"Estou colhendo o que plantei: uma vida muito saudável, de muito exercício, de boa alimentação. Minha mãe me trouxe uma disciplina muito grande e acho que estou indo muito bem. Adoro comer, mas tenho hábitos saudáveis. Não podemos nos livrar de uma eventual doença, mas com um corpo saudável é mais fácil combatê-la. Com um corpo saudável, você tem mais armas", contou em entrevista para QUEM, em que justificou ainda sua ausência do Carnaval.



Ao lado do marido, o ator Jarbas Homem de Mello, Claudia curtiu dias em Bragança Paulista, no interior do estado de São Paulo, onde tirou a foto compartilhada no Instagram. O casal passou o segundo semestre dedicado às apresentações do musical Cantando na Chuva.

