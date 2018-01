DO METRÓPOLES



A treta entre Lívia Andrade e Antonia Fontenelle ganhou um novo e quente capítulo nesta quinta-feira (4/01). Nas redes sociais, as duas trocaram farpas depois que a youtuber disse que o programa “Fofocalizando”, do SBT, estaria sofrendo com o excesso de apresentadores. Livia, que acabou de ser fixada na apresentação, não gostou nada do comentário.



Em resposta à Antonia, a loira disse que “é melhor estar em um programa com vários apresentadores do que em nenhum”. A youtuber, então, não segurou a língua e deu uma resposta atravessada e cheia de indiretas para Lívia.



“Eu tenho um canal explodido de audiência, que me banca, que eu entrevisto quem eu quero, SOZINHA. Ela não sabe porque parou no “Jogo dos Pontinhos”, é esse o nome? Desde que me entendo por gente ela está lá, por isso tanta alienação. Sem falar que recentemente ela falou com meu repórter, jogou um veneninho para cima da Mara Maravilha. Ela não lembra porque tinha passado no ponto na bebida. Mas, enfim, dona Lívia, retiro aqui a boa impressão que o Leo Dias fez eu ter de você”, escreveu.



Depois, ainda ironizou o fato de Lívia se relacionar com homens mais velhos. “Só mais um adendo: você tira onda de que fala a verdade e coisa e tal, tira onda com a cara da Patricia Abravanel e Helen Ganzarolli, mas você não tá podendo não. Quer que eu diga o porquê? Ou vamos deixar pra lá? Afinal, eu tenho profundo respeito pelos homens de idade”, concluiu.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/antonia-fontenelle-e-livia-andrade-voltam-a-trocar-farpas-na-web