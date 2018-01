DO METRÓPOLES



O Lelux Hospital, em Bangcoc, Tailândia, passou a oferecer um novo serviço para os homens. Por cerca de R$ 2 mil por cinco sessões, os clientes podem fazer o branqueamento do pênis e da região do saco escrotal. O tratamento é feito com um laser e deve ser aplicado com cuidado por conta da sensibilidade nessa área.



“Os homens estavam reclamando de ter partes escuras nos órgãos sexuais e lançamos o tratamento. Temos cerca de 100 clientes por mês, de três a quatro por dia”, contou Bunthita Wattanasiri, gerente da clínica, à agência AFP. A novidade tornou-se ainda mais popular após virar notícia na televisão local.



Segundo a gerente, os clientes tem entre 22 e 55 anos. “Acredito que esse é um bom mercado para entrar. Dessa forma, estamos oferecendo o que há de melhor para nossos clientes, seja homem, seja mulher”, disse Bunthita.

Fonte: https://www.metropoles.com/mundo/homens-pagam-mais-de-r-2-mil-para-branquear-o-penis-e-saco