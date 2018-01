DO EXTRA



Além de uma senhora mansão que comprou para morar sozinha em São Paulo, Zilu Camargo também é dona de um apartamento avaliado em R$ 4 milhões em Miami, nos EUA.

É lá que a ex-mulher de Zezé Di Camargo está passando as férias de verão e de onde ela fez esse registro aí acima nesta sexta-feira, mostrando a bela vista do imóvel. O apartamento tem quatro quartos, sendo uma suíte de frente para o mar.



Zilu ficou muito bem amparada financeiramente após se separar do cantor, depois de mais de 30 anos de casados. Além do apartamento em Miami e outro em São Paulo, ela também recebe uma pensão de R$ 100 mil do sertanejo.



Já a mansão luxuosa de Zilu em São Paulo tem três andares, quatro suítes, elevador, piscina e churrasqueira. A socialite dorme numa cama vinda do Egito e tem uma coleção de bonecas no quarto.

Reprodução/Instagram Zilu mostra apartamento que possui em Miami

Fonte: https://extra.globo.com/famosos/zilu-camargo-mostra-vista-de-apartamento-de-4-milhoes-que-possui-em-miami-22257824.html