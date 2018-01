DA QUEM



Ricky Martin compartilhou um clique em que circula nu por um quarto de hotel em Las Vegas. A imagem foi feita pelo fotógrafo Walid Azami.



"Um momento em Vegas. Estamos de volta para Vegas", disse ele, que faz uma temporada de shows no local.



Pai dos gêmeos, Matteo e Valentino, Ricky é noivo do artista plástico Jwan Yosef, com quem namora desde 2015.

Questionado pelo ET se ele pretende se casar com o noivo em Vegas, o astro respondeu: "Vamos ver o que acontece. Sempre sonhei com um casamento de três dias. Não sei o que vai acontecer. Vamos ver".

Reprodução/Instagram Ricky Martin

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/01/ricky-martin-compartilha-foto-nu-em-quarto-de-hotel.html