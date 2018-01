DA REVISTA GLAMOUR



Bruna Marquezine estava em Fernando de Noronha curtindo o Réveillon com amigos. No dia de voltar para o Rio de Janeiro, na quinta-feira, 4, ela teve um imprevisto com o cancelamento do voo, mas o problema foi resolvido com uma ajudinha do mozão: Neymar.

A atriz Luana Xavier, que estava com o grupo na pousada Maria Bonita, pegou "carona" e agradeceu ao jogador por resolver o problema e conseguir voltar para casa.



"Até hoje às 17h eu era fã dela. Agora sou tipo súdita mesmo. Em breve vocês saberão o porquê", escreveu Luana ao publicar uma foto com Marquezine. Em seguida, ela postou um vídeo embarcando e explicou: "Nosso voo foi cancelado e só viríamos hoje pro Rio, eis que de repente #Brumar surge com esse frete aí de Recife pro Rio. É por isso que agora sou súdita da Bruna Marquezine e também por isso que farei uma estátua do Neymar lá em Sepetiba. A primeira vez a gente nunca esquece".



Durante o voo, Bruna registrou vários momentos engraçados de Luana e se divertiu com a atriz.



Neymar e Bruna reataram o romance durante a viagem no arquipélago. Desde então, os dois são só declarações nas redes sociais.

