DO METRÓPOLES



Dois pilotos da companhia aérea Jet Airways, da Índia, teriam protagonizado uma discussão em pleno voo, com direito a tapas e choros. De acordo com o jornal “Times Of India”, o copiloto supostamente agrediu a piloto da aeronave, que deixou a cabine, choroso

. Logo depois, o agressor teria seguido a colega, acionando o modo “piloto automático” para o avião, que tinha 324 passageiros a bordo.

O caso ocorreu no dia 1º de janeiro, em uma viagem que ia de Londres para Mumbai. Embora tenham brigado, os profissionais retornaram à cabine para proceder com a aterrissagem na cidade indiana. A companhia aérea garantiu que o incidente não passou de um “mal-entendido” e que foi resolvido “rapidamente e de forma agradável”.

No entanto, a discussão rendeu suspensão aos envolvidos, e o assunto virou tema de discussão no parlamento indiano. O ministro de Aviação Civil, Ashok Gajapati Raju, anunciou nesta sexta-feira (5/1), que ordenou uma investigação sobre o ocorrido.

Fonte: https://www.metropoles.com/mundo/pilotos-brigam-durante-voo-e-abandonam-cabine-de-comando