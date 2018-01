Militares do Corpo de Bombeiros tiraram foto fardadas mostrando as pernas

DO O DIA



Dez militares do Corpo de Bombeiros fotografadas fardadas mostrando as pernas viraram alvos de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) na corregedoria da corporação. A assessoria de imprensa da instituição informou, por e-mail, que o procedimento apura a conduta que infringe o regulamento da corporação.

"O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) apura conduta que infringe o regulamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, estabelecido por portaria CBMERJ nº 460, complementar ao Decreto nº 39.034, de 21 de março de 2006", diz o texto. O decreto trara do regulamento do uso do uniforme da instituição.

A instauração do PAD foi publicada no boletim do Corpo de Bombeiros desta quinta-feira. As militares têm até 72 horas para apresentarem suas defesas a partir da publicação do PAD no boletim.

As sargentos são da área de saúde e, segundo a assessoria da corporação, seguem trabalhando sem alterações nas suas unidades. O Corpo de Bombeiros não informou onde e nem quando a fotografia foi feita.

