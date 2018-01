DO CORREIO BRAZILIENSE



É comum que, depois de um ano estressante de trabalho intenso, as empresas façam confraternizações entre os funcionários.

Afinal, ninguém é de ferro, né? Porém, uma dessas festas de fim de ano acabou indo longe demais e acarretou na demissão do diretor executivo da multinacional Salesforce no Brasil – empresa conhecida por produzir softwares para diversas empresas como a Embraer e a iFood.



Durante a festa, foi realizado um concurso de fantasias entre os funcionários, em que o primeiro colocado levaria a bagatela de R$ 3 mil para casa. A decisão seria tomada em conjunto por meio de uma votação entre os quase 250 participantes da confraternização.



Aí que tudo começou a dar errado. Um dos funcionários, da área de vendas, pensou que abafaria imitando um meme popular no WhatsApp para tentar levar o primeiro lugar no concurso – o dito ‘Negão do WhatsApp’ ou ‘Negão da Piro*a’ – meme que é considerado racista. Ele, então, vestiu-se com uma camisa azul, uma toalha no ombro, um chapéu rosa e, tal qual o personagem, produziu uma ‘prótese’ para imitar o ‘avantajado pênis’ do meme. O funcionário ficou em quarto lugar.



O problema veio quando uma foto do evento – em que o tal funcionário aparece no centro – começou a circular pelas redes sociais, até chegar à sede da empresa em San Francisco, nos EUA.

Ninguém sabe, ao certo, o que aconteceu e qual foi o impacto real que a fotografia gerou na diretoria-mor da empresa, mas o fato é que o funcionário fantasiado, o diretor comercial e, até mesmo, o presidente da filial brasileira acabaram demitidos.



A empresa confirmou o desligamento dos funcionários, mas afirmou que não comentará o assunto.

