DO G1



O ator inglês Ed Westwick, de 30 anos, foi substituído da série "Ordeal By Innocence", drama da BBC baseado na obra de Agatha Christie.



Segundo o site da revista "The Hollywood Reporter", ele já havia filmado suas cenas e a estreia deveria ter sido no fim do ano, mas foi adiada. Uma nova data será anunciada.



Westwick, que interpreta Chuck Bass da série “Gossip girl”, foi três vezes acusado de estupro. A ex-atriz Aurélie Wynn disse que ele a violentou em julho de 2014. Ele também foi denunciado pela atriz Kristina Cohen. Ele negou as acusações.

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/ed-westwick-e-substituido-de-ordeal-by-innocence-serie-da-bbc-apos-ser-acusado-de-estupro.ghtml