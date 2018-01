DA MARIE CLAIRE



Iza está aproveitando o verão do melhor jeito: curtindo uma piscina para se refrescar. A cantora, de 26 anos, publicou uma foto no Instagram em que aparece de biquíni vermelho e mostra o corpo cheio de curvas. "Abençoada", escreveu na legenda da imagem.



Em entrevista à Marie Claire, Iza falou sobre sua relação com o corpo e dissse ter ficado 10 anos escondendo o bumbum. Hoje, ela se sente bem com suas curvas e se considera uma muher supersexy.

Recentemente, a cantora publicou uma foto mostrando o bumbum empinado e recebeu chuva de elogios dos fãs. Capa de novembro da Marie Claire, a cantora falou ainda sobre ter perdido a virgindade aos 21 anos.

