Tico Santa Cruz resolver mudar os seus hábitos alimentares e incluir mais exercícios em sua rotina. A notícia de que o cantor passará a ter uma vida mais saudável foi dada pelo próprio no Instagram, na tarde desta sexta-feira (5). Segundo o músico, apesar da dedicação, ele não pretende se tornar um muso fitness.



"Sem paranóias com questão de peso, barriga, estética, mas por puro desafio a mim mesmo, costumo atravessar fases onde estou mais centrado numa disciplina alimentar, e exercícios físicos e foco numa rotina mais saudável e outros momentos de esbórnia pura, comendo qualquer porcaria, bebendo o que der vontade, incluindo refrigerante ( ah o refrigerante), doces - sou viciado, confesso, e sem nenhum compromisso com nada, apenas com os prazeres da vida", declarou Tico.



O cantor continuou o texto dizendo que mostrará o resultado após atingir a sua meta.

"Já me disseram que eu posso equilibrar as coisas e viver um pouco de tudo. Mas eu equilibro e vivo um pouco de tudo mesmo. Fiquei dois anos na dieta firme, exercícios pesados, nenhuma regalia e no ano passado me permiti chutar o balde! Fiquei desse jeito aí! Estou de férias com a família, mas já comecei a melhorar alimentação e voltar com os exercícios firmes. Registrei em foto e daqui 3 meses, vamos ver o que acontece! Eu adoro me desafiar", concluiu.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/01/tico-santa-cruz-posa-sem-camisa-ao-iniciar-dieta-e-exercicios-adoro-me-desafiar.html