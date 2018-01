DA REVISTA MONET



A batalha de custódia de Morena Baccarin finalmente chegou ao fim. A atriz de 38 anos concordou em pagar ao seu ex-marido Austin Chick uma pensão que chega a US$ 8.500 por mês, segundo informação publicada pelo PageSix.



Em contrapartida, o diretor terá que compartilhar a guarda de Julius, 4 anos, seu filho com a brasileira.



De acordo com a publicação, o diretor pediu o divórcio em 2015, na mesma época em que a atriz começou a namorar o ator Ben McKenzie, astro de ‘Gotham’ que hoje é seu marido. Os dois são pais da pequena Frances Laiz Setta Schenkkan, que tem 1 ano.



O acordo deve ser um alívio para Morena, já que em fevereiro do ano passado, o TMZ publicou que ela enviou aos tribunais um pedido para suspender os pagamentos de pensão temporária ao ex-companheiro. Os valores já somavam $ 1,5 milhão em um ano e meio.



Naquele documento, a atriz teria reclamado do alto valor da pensão dizendo que estava sendo prejudicada, pois provavelmente pagaria menos quando o acordo final fosse costurado.



Atuando em grandes produções como o filme ‘Deadpool’ e a série ‘Gotham’, Morena é atualmente a principal atriz brasileira nos Estados Unidos.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2018/01/atriz-brasileira-morena-baccarin-de-deadpool-vai-pagar-pensao-de-27-mil-reais-mensais-para-ex.html