Izabel Goulart continua curtindo dias de descanso e relaxamento em Fernando de Noronha (PE). Lindíssima, ela posou para o amigo Marcos Mello Cavallaria neste sábado (6). Em um iate, a top mostrou seu corpo escultural usando um biquíni azul e bege.



Izabel está em Noronha desde o Réveillon. A top está curtindo as férias juntos dos amigos e do namorado, Kevin Trapp, que já foi embora da ilha. Em entrevista à QUEM, ela falou sobre o namoro.

“Quando nós começamos a namorar ele me disse: ‘Amor, se nós vamos ter um futuro juntos eu preciso saber a sua língua para poder falar com os nossos filhos’. E eu achei aquilo muito especial”, se derreteu a modelo que já estrelou as passarelas da Victoria’s Secrets.

