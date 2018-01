DO METRÓPOLES



Graciele Lacerda, noiva do cantor Zezé Di Camargo, foi alvo de críticas por partes dos usuários da internet por ter se produzido toda para ir ao supermercado. Várias pessoas disseram que ninguém vai às compras vestida tão bem e com tanta maquiagem.



Por meio das redes sociais, Graciele se defendeu. “Dificilmente, eu ando arrumada. Já saí diversas vezes de cabelo para cima. Só porque a pessoa gosta de se arrumar, se maquiar, estar impecável, ela é rica? É ridículo isso, até esse tipo de comentário. Gente, eu tô ali fazendo compras, tive um compromisso antes e me arrumei. Passei no supermercado que fica dentro de um shopping. Na verdade, não ia estar ali se eu tivesse que ir no supermercado em dia normal”, disse.



A noiva do sertanejo foi além e defendeu que todas as pessoas podem usar a roupa que quiser. “Qual o problema de eu estar ali daquele jeito? Eu teria que ir embora? Ir pra casa botar uma roupa chulé só pra fazer umas compras? Não pode entrar no supermercado arrumada? Só rindo”, afirmou.

