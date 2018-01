DO METRÓPOLES



Darlene Blount, noiva do meio irmão de Meghan Markle, foi presa na noite de Ano Novo em Óregon, Estados Unidos, após se envolver em uma confusão com seu companheiro. De acordo com informações publicadas pelo DailyMail, ela agrediu Thomas Markle após uma bebedeira.



Uma autoridade ouvida pela publicação confirmou que Darlene foi detida um pouco antes da meia noite do dia 31 quando se envolveu em uma discussão acalorada que terminou em agressão ao seu noivo. A prisão foi registrada no dia 1 de janeiro às 4h20 da manhã.



Vale lembrar que Thomas também já enfrentou problemas com a justiça. O meio irmão de Markle foi preso em janeiro do ano passado acusado de apontar uma arma contra a cabeça de sua namorada após "uma violenta discussão durante uma noite de drinks em seu apartamento".

