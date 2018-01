DA REVISTA MONET



Anna Farris ficou "furiosa" com Chris Pratt, seu ex-marido, após descobrir que o ator estaria namorando secretamente a também atriz Olivia Munn. A informação foi publicada pela OK! Magazine, segundo o The Sun.



O ex-casal, que se separou em agosto passado, após oito anos de casamento, tem mantido uma boa relação desde o divórcio. Mas Anna não ficou nada feliz ao ouvir os rumores de que o pai de seu filho – Jack Pratt, 5 anos – está em um novo relacionamento.



De acordo com uma fonte ouvida pela revista norte-americana, Anna se sente “traída” pelo novo casal, pois Olivia era sua amiga desde a época do casamento.



Naquele período, a atriz de X-Men: Apocalipse estava namorando Aaron Rodgers, jogador da NFL. Os dois casais costumavam até mesmo fazer alguns passeios juntos.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2018/01/anna-farris-esta-furiosa-com-ex-chris-pratt-por-namoro-secreto-com-outra-atriz.html