de o TEMPO



A nova edição do programa “The Voice Kids”, que estreia neste domingo (7) na Globo após a “Escolinha do Professor Raimundo”, será dominada pelas mulheres. Ao menos na equipe de técnicos. Além dos cantores Carlinhos Brown e de Claudia Leitte – que recentemente inverteu papéis com Ivete Sangalo, trocando a edição adulta do reality show pela infantil –, o programa deste ano terá a presença das sertanejas Simone e Simaria. É a primeira vez que a atração tem maioria feminina entre os técnicos.



As irmãs baianas entram no lugar de Victor & Leo, técnicos nas duas primeiras edições, em 2016 e em 2017. Elas dizem que não deixarão de fazer suas brincadeiras, mas encaram a novidade com responsabilidade. “Sabemos que é um grande desafio avaliar a capacidade de meninos tão talentosos. Não será fácil, mas acredito que vamos dar conta do recado”, afirma Simone.



Simaria lembra os momentos emocionantes que foram ao ar nas outras edições. “Assistimos aos programas anteriores e foi uma apresentação mais linda do que a outra. Pelo que já vimos, vai ter muita emoção”, conta.



As duas são mães de crianças pequenas e prometem levar as próprias experiências para o palco do programa. “Tenho um filho carismático, lindo, que me ensina todo dia a ser melhor. O nosso lado divertido estará presente, mas também quero oferecer aqui todo o amor e o ensinamento que dou dentro de casa”, diz Simone.



O passado das irmãs, que cantam juntas desde a infância, também marcará a passagem delas pelo “The Voice Kids”. “Quando éramos crianças, participávamos de muitos festivais e concursos. Acredito que, em vários momentos, vamos nos ver naquela situação, o que será muito especial”, revela Simaria.



Já Claudia Leitte, que foi técnica nas cinco primeiras temporadas do “The Voice Brasil”, conta que a experiência com os programas anteriores não deve ajudar agora. “Não dá para comparar o ‘The Voice Brasil’ com o ‘Kids’. Cuidar de criança não é fácil, mas ainda bem que a equipe é afinada”, diz a artista, que é mãe de dois meninos.

Temporada mais emotiva

A terceira edição do “The Voice Kids” terá três membros que estão desde o seu início: o apresentador André Marques, Thalita Rebouças, que vai mostrar o antes e o depois das apresentações, e o técnico Carlinhos Brown. Para todos eles, além das técnicas estreantes Claudia Leitte e Simone e Simaria, a novidade está no modo como cada participante se apresenta e conta sua história.



E ter participado das outras edições não é garantia de se acostumar com a fofura dos cantores mirins. “É como um jogo de futebol. As regras são sempre as mesmas, mas os jogadores mudam. Cada ação dos pequenos gera um toque diferente na nossa alma. Posso dizer que esse ‘The Voice Kids’ terá alto grau de emoção e diversão”, aposta Marques.



Thalita destaca as histórias de vida de cada candidato. “Há casos em que a família faz um grande esforço para que a criança possa participar do programa. Mostrar essa luta é especial”, avalia.



Brown conta sobre como as edições anteriores influenciaram os participantes. "Quando fizemos o primeiro programa, em 2016, alguns cantores tinham 6 ou 7 anos. Assistiram ao programa pela TV e agora estão aqui. Criaram gosto pela música e viram uma chance para realizar seu sonho”, pontua o cantor baiano.

Formato volta ao ar sem mudanças

O “The Voice Kids” deste ano continuará com o mesmo formato das edições anteriores. Disputado por crianças entre 9 e 15 anos, o programa será dividido em seis fases. Começa com as audições às cegas, em que os técnicos ouvem as apresentações dos candidatos sem vê-los no palco.



O campeão será escolhido na última fase pelo voto do público e vai ganhar R$ 250 mil e a produção de um álbum por uma grande gravadora.

Fonte http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/magazine/the-voice-kids-ter%C3%A1-claudia-leitte-e-as-irm%C3%A3s-simone-e-simaria-no-time-1.1559760