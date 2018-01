DO O DIA



O jornal inglês "The Sun" fez uma matéria sobre a atriz Bruna Marquezine, namorada do jogador de futebol Neymar. A reportagem, no entanto, cometeu uma grande gafe e disse que Bruna perdeu a virgindade aos 11 anos.



"Conheça Bruna Marquezine, a atriz e namorada da superestrela brasileira Neymar que perdeu sua virgindade aos 11 anos e fez sua estreia na televisão com quatro anos de idade", diz o título da matéria.

A confusão sobre a virgindade de Bruna pode ter acontecido por conta de uma entrevista que a atriz deu para Tatá Werneck, no "Lady Night". Na conversa, Bruna disse que deu seu primeiro beijo aos 11 anos. A própria Tatá Werneck usou as redes sociais para esclarecer o assunto.

"Importante: corre por aí uma notícia absurda de que a minha amiga Bruna Marquezine teria dito que perdeu a virgindade aos 11 anos durante sua participação no meu programa (Lady Night). Na verdade, Bruna contou que deu seu primeiro beijinho aos 11. Muitos veículos replicaram isso sem ao menos checar a informação com as assessorias do canal e dela", escreveu Tatá no Twitter.

O jornal também fala um pouco sobre a vida amorosa de Bruna Marquezine e afirma que ela namorou o rapper Diego Raphael Villanueva, em 2011, e o modelo Marlon Teixeira, de 2014 a 2015.

