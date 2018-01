DA REDE TV!



A garrafa de vodca, considerada a mais cara do mundo, que havia sido roubada de um bar em Copenhague no início da semana, foi encontrada vazia nesta sexta-feira (5) em uma obra pública, revelaram as autoridades locais.



"Não sei o que aconteceu com a bebida, mas a garrafa está vazia", afirmou um porta-voz da polícia dinamarquesa.



Avaliada em US$1,3 milhão, a bebida, da marca Russo-Baltíque, é feita à base de ouro amarelo e ouro branco. Além de ter um diamante incrustado, que é uma réplica da águia imperial russa. O roubo aconteceu no começo da semana por um homem de máscara no bar Café 33 de Copenhague, onde a garrafa estava emprestada. Ela era propriedade de um empresário russo.



Segundo o dono do bar, Brian Ingberg, "ainda temos vodca da que estava dentro da garrafa, vamos enchê-la de novo".



A bebida é tão famosa que já chegou a aparecer na série norte-americana "House of Cards".

