DA QUEM



Daniela Albuquerque resolveu começar o ano com o visual diferente.

Nesta sexta-feira (5), a apresentadora da Rede TV! postou uma foto no Instagram com o cabelo com franjas.

"Nunca deixe morrer a criança que existe dentro de você #Babyface", escreveu ela na legenda da imagem.



Em poucos minutos, seus fãs a encheram de elogios. "Ficou perfeita com esse visual! Maravilhosa!", escreveu uma seguidora. "Menininha, garota", comentou outra internauta.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/01/daniela-albuquerque-muda-o-visual-e-adota-franjas-veja-antes-e-depois.html