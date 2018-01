DO EXTRA



Gael (Sérgio Guizé) não mudou nada. O rapaz vai armar o maior barraco ao ver Renato (Rafael Cardoso) e Clara (Bianca Bin) como padrinhos do casamento de Laura (Bella Piero) e Rafael (Igor Angelkorte), em "O outro lado do paraíso".

Quando o filho de Sophia (Marieta Severo) vê os dois entrando, logo quer saber o que a ex está fazendo com o médico. "Gael, o Renato me convidou para madrinha e aceitei subir ao altar do lado dele. Além disso, você e eu não somos casados há muito tempo", avisa a ricaça.

Irado, o rapaz afirma que eles estão juntos e que sempre desconfiou disso. "Não é do teu interesse saber se tamos juntos ou não. A Clara é uma mulher livre", afirma Renato. Sophia aproveita e alfineta o ex-genro. " Ela é livre, e você um homem esperto, não é?". "Tá insinuando o quê?", rebate o médico. "Sei o que pretende. Só não sabia que era tão rápido", continua a dona da mina de esmeraldas.

Toda essa discussão é ouvida em alto e bom som pelos convidados, que não param de murmurar. Incomodada, Clara quer saber o que a ex-sogra está querendo dizer. "O problema é teu e dele. Mas o Renato sempre viveu nas minhas costas, agora vai viver nas tuas?", indaga. Renato se enfurece. "Se fosse homem levava uns tapas aqui mesmo", brada. "Ah... o bonitinho tá ameaçando minha mãe. Vem que te faço rolar desse altar", defende Gael.

Mais comentários na igreja. Aura (Tainá Müller), indignada, quer saber se o namorado está brigando por causa da ex. Grosso, ele a manda calar a boca. Já irritado, o padre manda que todos se comportem. "Isso é modo de se comportar numa igreja? Vou botar todos pra fora", afirma. Tenso, Rafael pede respeito aos brigões.