O WhatsApp registrou um novo recorde de envio de mensagens na véspera do Ano Novo. Ao longo do dia 31 de dezembro, o aplicativo enviou 75 bilhões de mensagens em todo mundo, segundo informações divulgadas pelo site de tecnologia VentureBeat. O recorde anterior, do dia 31 de dezembro de 2016, era de 63 bilhões de mensagens.

Segundo informações divulgadas pela companhia ao jornal americano, entre as mensagens enviadas estão 13 bilhões de imagens e 5 bilhões de vídeos. De acordo com o WhatsApp, os brasileiros sozinhos enviaram 10 bilhões de mensagens entre as 9h do dia 31 e as 9h do dia 1º de janeiro.

Ao longo do dia 31, no entanto, o serviço de mensagens sofreu uma interrupção grave por cerca de duas horas no mundo todo. As causas podem ter sido o alto número de mensagens trocadas, já que a queda aconteceu perto do momento da virada de ano da Europa, África e Ásia.

A grande quantidade de mensagens no último dia de 2017 também pode ter sido alavancada pelo novo recurso WhatsApp Status, que hoje é usado por cerca de 300 milhões de pessoas diariamente, e permite a publicação de vídeos e fotos que desaparecem depois de 24 horas. Atualmente, o aplicativo como um todo tem 1,3 bilhão de usuários ativos mensais.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/whatsapp-bate-recorde-de-75-bilh%C3%B5es-de-mensagens-no-ano-novo-1.1559262