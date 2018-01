MAIRE CLAIRE



Uau, Bella Falconi! A musa fitness mostrou toda sua força e flexibilidade em foto que aparece se "pendurando" no marido em um dia de praia.

"Está no meu sangue. Está no DNA. Foi essa força e essa dedicação que me fez ser quem eu sou. Calistenia", escreveu na legenda referindo-se ao tipo de exercício físico que está praticando.

Os seguidores de Bella ficaram impressionados com a imagem. "Sinistro! Casal lindo!", escreveu uma. "Você é surreal! Exemplo de alma", comentou outra. "Que posição massa!", disse uma terceira.