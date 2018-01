REVISTA MONET



Depois de uma viagem romântica para a região de Aspen, no Colorado (EUA), Paris Hilton foi vista no aeroporto de Los Angeles. E um detalhe chamou a atenção dos fotógrafos, a socialite deixou seu noivo Chris Zylka para trás.

Imagens publicadas pelo Daily Mail mostram Paris colocando sua bagagem no carro e deixando o local sem levar Zylka. O ator ficou aguardando na calçada pelo retorno do motorista e de sua noiva enquanto um paparazzo o parabenizava pelo noivado.

Vale lembrar que Paris foi pedida em casamento justamente nessa viagem. A própria socialite publicou em sua conta no Instagram uma foto do momento especial, com direito a um anel avaliado em cerca de R$ 6,5 milhões.

"Eu disse sim! Muito feliz e animada por estar noiva do amor da minha vida, meu melhor amigo e alma gêmea. Perfeito para mim em todas as as maneiras. Tão dedicado, leal, amável e generoso. Eu me sinto que a mulher mais sortuda do mundo! Você é meu sonho realizado! Obrigada por me mostrar que contos de fadas existem", escreveu ela.