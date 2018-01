DA QUEM



O Globo de Ouro 2018 que acontece neste domingo (7), em Los Angeles, nos Estados Unidos, deu o pontapé inicial para as premiações da indústria do cinema e da televisão. Seth Meyers começou a apresentação fazendo uma menção ao Time's Up, protesto das atrizes contra todas as formas de assédio no ambiente de trabalho.



"A maconha foi legalizada e o assédio sexual finalmemnte não. Vai se um bom ano", disse ele, que também falou de Harvey Weinstein, um dos maiores produtores de Hollywood acusado por décadas de assédio sexual. "Ouvi alguns boatos que ele é louco e difícil de trabalhar, mas ele volta daqui a 20 anos quando vai ser a única pessoa a ser vaidade no seu próprio velório."



O primeiro prêmio da noite foi o da categoria Melhor Atriz de Minisserie ou feito para TV foi apresentado por Gal Gatod e Dwayne Johnson. Nicole Kidman ganhou por Big Little Lies.



"Que bom que sou a primeira da noite a ganhar porque as minhas filhas ainda estão acordadas e podem assistir. Esse prêmio dedico à minha mãe, que sempre defendeu o direito das mulheres", disse a atriz casada com Keith Urban com quem tem Faith e Sunday Rose.



Logo em seguida, Sam Rockwell ganhou como Melhor ator coadjuvante de filme por seu papel em Três anúncios para um crime. "É um filme incrível. Tenho muito orgulho dele. Foi muito divertido de fazer. Fale de amor e redenção", disse ele ao TNT.



Na categoria Melhor Atriz de série Musical ou Comédia Rachel Brosnahan foi premiada por The Marvelous Mrs. Maisel. Elisabeth Moss, de The Handmaid's Tale, foi eleita como Melhor Atriz de Série Dramática.



Já Melhor ator de série Dramática foi Sterling K. Brown pela série This is Us. "Não quero perder tempo! Quero agradecer a minha esposa e os meus filhos, assim como o meu elenco que é incrível e sempre se apoia. Agradeço por ser apreciado por quem eu sou. Você fez um papel para um cara negro."



A aclamada série The Handmaid's Tale foi premiada pela segunda vez na noite como a Melhor Série Dramática.



O prêmio de Melhor ator coadjuvante para série, minissérie ou filme feito para TV foi para Alexander Skarsgård, de Big Little Lies. Na série ele é um homem violento casado com a personagem de Nicole Kidman. "Estou aqui porque tive o privilégio de trabalhar com mulheres muito talentosas, especialmente a Nicole", disse ele.



Mariah Carey entregou o prêmio de Melhor trilha sonora para filme para Alexandre Desplat, do filme A forma da água. This is Me de O rei do show levou o Melhor canção original para filme.



Emma Stone e Shirley MacLaine entragarm o prêmio para na categoria Melhor ator de filme – Comédia ou Musical para James Franco por Artista do desastre.



Belíssima em um vestido do brasileiro Vitor Zerbinato, Sharon Stone entregou o prêmio de Melhor atriz coadjuvante em série, minissérie ou filme para TV para Laura Dern, de Big Little Lies, como a vencedora da categoria. Viva: A vida é uma festa foi eleito a Melhor animação.



A queridinha dos associados Allison Janney foi premiada por Melhor atriz coadjuvante de filme por Eu, Tonya. "Obrigada por essa personagem distinta e única", vibrou.



Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a homenagem ao ator veterano Kirk Douglas, que no ano passado completou 101. Com a ajuda de uma cadeira de rodas, ele subiu ao palco ao lado da nora Catherine Zeta-Jones, que é casada com o seu filho Michael Douglas. Muito aplaudido ele apresentou o vencedor do prêmio Melhor roteiro de filme que foi dado para Martin McDonagh, de Três anúncios para um crime.



O filme alemão Em pedaços ganhou por Melhor filme em língua estrangeira e Melhor animação para Viva: A vida é uma festa.



O escocês Ewan McGregor, de Fargo, foi nomeado o Melhor ator de série limitada ou filme feito para TV e em seu discurso agradeceu a sua ex-mulher Eva Mavraki. O casamento de 22 anos dele acabou após fotos do astro traindo a mulher com a colega de elenco Mary Elizabeth Winstead serem publicadas. "Quero agradecer Eva Mavraki pelos 22 anos que esteve ao meu lado", disse ele, que ainda agradeceu Mary Elizabeth, dizendo que não haveria seu personagem na terceira temporada sem ela.



The Marvelous Mrs. Maisel, da mesma autora de Gilmore Girls, Amy Paladino foi eleita a Melhor Série de Comédia ou Musical. O ator Aziz Ansari, de Master of None, foi escolhido o Melhor Ator de Comédia ou Musical.



A apresentadora e atriz Oprah Winfrey recebeu o o prêmio Cecil B. DeMille pelo conjunto da obra das mãos de Reese Witherspoon. "Obrigada por nos ensinar e nos encorajar, por sua sabedoria e poderoas contribuições ao cinema e a TV", disse Reese.



"Obrigada a todos", disse ao ser aplaudida de pé pelas estrelas presentes. "Em 1964, eu era uma menina sentada no chão da casa da minha mãe assistindo o Oscar de Melhor Ator para Sidney Poitier. Nunca tinha visto um negro levar esse prêmio. Mas a atuação dele me marcou. Em um momento desse deve algumas meninas pequenas me assistindo hoje como a primeira mulher negra a receber esse prêmio. Quero que elas saibam que um novo dia está no horizonte. Quando esse novo dia chegar será porque muitas mulheres magníficas que estão aqui nessa sala hoje à noite e homens fenomenais que lutam muito para serem lideres de um tempo em que ninguém precise dizer Me too", disse ela, emocionada em referência ao movimento Me too, que mostrava através de uma hashtag as pessoas vítimas de assédios e/ou abusos sexuais.



Logo após, Guillermo del Toro foi anunciado como Melhor diretor pelo filme A forma da água.



O elenco de Big Little Lies, formado por Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern e Alexander Skarsgård, subiu ao palco para celebrar o prêmio de Melhor filme para TV ou série limitada. "Vemos vocês e vamos contar as histórias de vocês que sofrem abusos", disse Reese Witherspoon, produtora da série junto com Kidman.



A jovem Saoirse Ronan ganhou como Melhor Atriz de comédia ou Musical por Lady Bird: É hora de voar. "Minha mãe está no Facetime. Oi, mãe! Foi uma inspiração estar aqui nesta noite. " O longa também ganhou na categoria Melhor Filme de Musical ou Comédia.



As atrizes de Susan Sarandon e Geena Davis, que contracenaram em Thelma & Louise, se reecontraram 25 anos após o filme ser lançado e anuciaram o melhor ator de filme dramatico: Gary Oldman por O destino de uma nação.



Três anúncios para um crime foi premiado como Melhor Filme Dramático e teve sua atriz Frances McDormand eleita como Melhor atriz de filme – Drama.

Confira a lista completa dos vencedores:

Melhor Filme - Drama

"Me chame pelo seu nome"

"The Post: A guerra secreta"

"Dunkirk"

"A forma da água"

"Três anúncios para um crime"

Melhor Filme - Comédia e musical

"Artista do Desastre"

"Corra!"

"I, Tonya"

"Lady Bird: É Hora de Voar"

"O Rei do Show"

Melhor atriz de filme - Drama

Frances McDormand - "Três Anúncios Para um Crime"

Jessica Chastain - "A Grande Jogada"

Meryl Streep - "The Post: A Guerra Secreta"

Michelle Williams - "All the Money in the World"

Sally Hawkins - "A Forma da Água"

Melhor atriz de filme - Comédia ou musical

Emma Stone - "A Guerra dos Sexos"

Helen Mirren - "The Leisure Seeker"

Judi Dench - "Victoria e Abdul - O Confidente da Rainha"

Margot Robbie - "I, Tonya"

Saoirse Ronan - "Lady Bird: É Hora de Voar"

Melhor diretor

Christopher Nolan - "Dunkirk"

Guillermo del Toro - "A Forma da Água"

Martin McDonagh - "Três Anúncios Para um Crime"

Ridley Scott - "All the Money in the World"

Steven Spielberg - "The Post: A Guerra Secreta"

Melhor ator coadjuvante de filme

Armie Hammer - "Me Chame pelo Seu Nome"

Christopher Plummer - "All the Money in the World"

Richard Jenkins - "A Forma da Água"

Sam Rockwell - "Três Anúncios Para um Crime"

Willem Dafoe - "Projeto Flórida"

Melhor roteiro de filme

"A Forma da Água" - Guillermo del Toro

"A Grande Jogada" - Aaron Sorkin

"Lady Bird: É Hora de Voar"- Greta Gerwig

"The Post: A Guerra Secreta" - Liz Hannah, Josh Singer

"Três Anúncios Para um Crime" - Martin McDonagh

Melhor ator de filme - Drama

Daniel Day-Lewis - "Trama Fantasma"

Denzel Washington - "Roman J. Israel, Esq."

Gary Oldman - "O Destino de uma Nação"

Timothée Chalamet - "Me Chame pelo Seu Nome"

Tom Hanks - "The Post: A Guerra Secreta"

Melhor ator - Musical ou comédia

Ansel Elgort - "Em Ritmo de Fuga"

Daniel Kaluuya - "Corra!"

Hugh Jackman - "O Rei do Show"

James Franco - "Artista do Desastre"

Steve Carell - "A Guerra dos Sexos"

Melhor atriz coadjuvante de filme

Allison Janney - "I, Tonya"

Hong Chau - "Pequena Grande Vida"

Laurie Metcalf - "Lady Bird: É Hora de Voar"

Mary J. Blige - "Mudbound"

Octavia Spencer - A Forma da Água"

Melhor animação

"Com Amor, Van Gogh"

"O Poderoso Chefinho"

"O Touro Ferdinando"

"The Breadwinner"

"Viva: A Vida é uma Festa"

Melhor trilha sonora para filme

"A Forma da Água" - Alexandre Desplat

"Dunkirk" - Hans Zimmer

"The Post: A Guerra Secreta" - Vários

"Trama Fantasma" - Jonny Greenwood

"Três Anúncios Para um Crime" - Carter Burwell

Melhor filme língua estrangeira

"Em Pedaços"

"First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers"

"Nelyubov"

"The Square"

"Uma Mulher Fantástica"

Melhor série de TV - Drama

"Game of Thrones"

"The Handmaid's Tale"

"Stranger Things"

"The Crown"

"This Is Us"

Melhor ator em série limitada ou filme feito para TV

Robert De Niro - "O mago das mentiras"

Ewan McGregor - "Fargo"

Geoffrey Rush - "Genius"

Jude Law - "The Young Pope"

Kyle MacLachlan - "Twin Peaks"

Melhor filme para TV ou série limitada

"Big Little Lies"

"Fargo"

"Feud"

"The Sinner"

"Top of the Lake"

Melhor série - Musical ou comédia

"Black-ish"

"Master of None"

"SMILF"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Will & Grace"

Melhor ator de série de TV - Musical ou comédia

Anthony Anderson - "Black-ish"

Aziz Ansari - "Master of None"

Eric McCormack - "Will & Grace"

Kevin Bacon - "I Love Dick"

William H. Macy - "Shameless"

Melhor ator de série de TV - Drama

Bob Odenkirk - "Better Call Saul"

Freddie Highmore - "The Good Doctor"

Jason Bateman - "Ozark"

Liev Schreiber - "Ray Donovan"

Sterling K. Brown - "This Is Us"

Melhor atriz de série de TV - Drama

Caitriona Balfe - "Outlander"

Claire Foy - "The Crown"

Elisabeth Moss - "The Handmaid's Tale"

Katherine Langford - "13 Reasons Why"

Maggie Gyllenhaal - "The Deuce"

Melhor atriz de minissérie ou filme feito para TV

Jessica Biel - "The Sinner"

Jessica Lange - "Feud"

Nicole Kidman - "Big Little Lies"

Reese Witherspoon - "Big Little Lies"

Susan Sarandon - "Feud"

Melhor atriz de série de TV - Musical ou comédia

Alison Brie - "GLOW"

Frankie Shaw - "SMILF"

Issa Rae - "Insecure"

Pamela Adlon - "Better Things"

Rachel Brosnahan - "The Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor atriz coadjuvante em série, minissérie ou filme para TV

Ann Dowd - "O Conto da Aia"

Chrissy Metz - "This Is Us"

Laura Dern - "Big Little Lies"

Michelle Pfeiffer - "O Mago das Mentiras"

Shailene Woodley - "Big Little Lies"

Melhor ator coadjuvante para série, minissérie ou filme feito para TV

Alexander Skarsgård - "Big Little Lies"

Alfred Molina - "Feud"

Christian Slater - "Mr. Robot: Sociedade Hacker"

David Harbour - "Stranger Things"

David Thewlis - "Fargo"

