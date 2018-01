DA QUEM



Gillian Anderson, atriz que ficou famosa por estrelar Arquivo X, deixou os cabelos brancos à mostra no tapete vermelho do Globo de Ouro deste domingo (7).



A estrela, de 49 anos, estava elegante em um vestido preto, cor usada pelas estrelas que aderiram ao Time's Up, protesto das atrizes contra todas as formas de assédio no ambiente de trabalho.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/01/estrela-de-arquivo-x-deixa-cabelos-brancos-mostra-para-globo-de-ouro.html