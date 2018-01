DO METRÓPOLES



André Segatti vai voltar à telinha da Globo! O ex-galã, que passou dois anos vendendo cosméticos, vai viver o super-herói Thor no programa “Tá no Ar”, que vai ao ar a partir de 23 de janeiro.



Para o papel, ele mudou drasticamente o visual. No Instagram, é possível ver o ator de cabelos curtos momentos antes da gravação. Logo em seguida, a transformação: madeixas longas, e cacheadas.



O artista vai contracenar com Marcelo Adnet, Eduardo Sterblitch e Renata Gaspar, segundo o UOL.



André fez uma pausa na carreira e se dedicou a trabalhar como vendedor, garoto propaganda e recrutador de uma empresa de cosméticos.

