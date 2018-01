DO METRÓPOLES



Giuliana Morrone é uma das repórteres mais queridas do jornalismo nacional. Porém, em uma foto publicada em na sua conta do Instagram neste domingo (7/1), foi outra coisa que chamou atenção.



Seu filho, Filippo Morrone de Araujo Caldas. Entre os comentários, uma “disputa” para saber quem dos dois recebia mais elogios. “Sua cópia…. lindos!!!”, escreveu uma seguidora. “Gatíssimo, sogra”, falou outra.



Além de muitos registros de seu dia a dia nos corredores dos estúdios da Rede Globo, Giuliana costuma postar imagens de sua rotina, além de cliques ao lado do filhão.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/filho-de-giuliana-morrone-faz-sucesso-em-foto-postada-no-instagram