DO AUTO ESPORTE



Tatsuro Toyoda, que foi presidente da Toyota nos anos 1990, morreu de pneumonia aos 88 anos no último 30 de dezembro, informou a fabricante japonesa em um comunicado divulgado no sábado (6).



Filho do fundador da companhia Kiichiro Toyoda, Tatsuro foi essencial para a expansão internacional da Toyota, que anos depois se tornou uma das maiores fabricantes do mundo.



Ele foi o primeiro presidente da New United Motor Manufacturing (Nummi), uma pioneira joint venture com a General Motors nos Estados Unidos, que levou o modo de fabricação da Toyota para uma fábrica na Califórnia em 1984.



A parceria mostrou que o sistema eficiente de produção da marca japonesa poderia ser aplicado também em outros lugares do mundo.



Depois disso, a Toyota passou a investir em fábricas próprias e atualmente conta com 10 unidades só nos Estados Unidos.



Tatsuro presidiu a Toyota entre 1992 e 1995, depois continuou como conselheiro. Ele era tio do atual presidente da fabricante, Akio Toyoda.

Fonte: https://g1.globo.com/carros/noticia/morre-ex-presidente-da-toyota-que-comecou-a-expansao-pelo-mundo.ghtml