DO METRÓPOLES



Para protestar contra o assédio, estupro e igualdade salarial em todas as indústrias e profissões, as mulheres de Hollywood decidiram usar preto no Globo de Ouro 2018. A cor foi usada por quase todas que compareceram ao evento, mas a atriz Blanca Blanco causou polêmica ao aparecer com um vestido vermelho.



Blanca foi amplamente criticada nas redes sociais por sua escolha. Logo após postar uma foto no Instagram durante a premiação, os internautas encheram o post de comentários. Alguns usuários aplaudiram o look. “As garotas usando preto são hipócritas”, escreveu um. Outros, no entanto, foram contra a escolha da atriz. “Ela pode estar linda, mas continua sendo muito desrespeito”, disparou outro.



Ao site The Wrap, Blanca explicou sua decisão. “Amo vermelho e usar a cor não significa que sou contra o movimento #TimesUp. Aplaudo e apoio as mulheres corajosas que estão quebrando o ciclo de abuso com suas ações e escolhas de estilo. Estou animada pelo Time’s Up porque já passou da hora de uma mudança verdadeira.”



Blanca foi uma das três mulheres a não aderir ao protesto.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/atriz-recebe-criticas-por-nao-participar-de-protesto-no-globo-de-ouro