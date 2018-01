do TERRA NOTICIAS



A princesa Charlotte, de 2 anos, teve nesta segunda-feira (8) o seu primeiro dia de aula. Com um sobretudo vermelho e cachecol rosa, a filha do príncipe William com a duquesa Kate Middleton esbanjou fofura e estilo na Willcocks Nursery School, em Londres, na Inglaterra.

As fotos foram divulgadas pelo palácio de Kensington, em sua conta no Instagram. Essa não é a primeira vez que irmã do pequeno George, de 4 anos, esbanja estilo. A menina já havia arrasado no figurino ao visitar a Polônia com os pais e irmão.

Charlotte levou bronca da mãe ao fazer birra

No ano passado, a filha de Kate e William se jogou no chão de aeroporto da Alemanha assim que deixaram o avião. A duquesa não pensou duas vezes e deu uma bronca na menina. Mãe coruja, a duquesa de Cambridge faz questão de levar George para a escola todos os dias.

"Como mãe, ainda me acostumando a deixar meu próprio filho nos portões da escola, está claro que é preciso toda a comunidade para ajudar a criar uma criança", contou certa vez. No primeiro dia de aula, o menino só não teve a companhia da mãe porque ela teve um ligeiro mal-estar provocado pela gestação.

Kate está grávida do terceiro filho

Em breve, a família real vai crescer novamente. A nora do príncipe Charles está no sexto mês de gestação do terceiro filho. "A Rainha e os membros de ambas as famílias estão encantados com a notícia. Como nas duas gestações, a Duquesa está sofrendo com hiperemese gravídica e está sendo cuidada no Kensington Palace", disse a família real em comunicado ao anunciar a nova gravidez de Kate.

Duquesa vibrou com noivado do cunhado

Daqui a quatro meses, o príncipe Harry, filho caçula da princesa Diana (morta em acidente de carro em Paris em 1997) vai oficializar a união com a atriz Meghan Markle. O noivado foi anunciado em novembro e conta com a torcida da mãe de George e Charlotte.

"Esse tipo de notícia é muito emocionante. É uma ocasião muito feliz para qualquer casal e desejamos a eles o melhor. Espero que eles aproveitem esse momento lindo", festejou Kate. Ao ficar noivo, o herdeiro do trono britânico largou o vício a pedido da atriz. "Harry não irá mais para a janela para uma rápida tragada. Harry parou de fumar pela Meghan", contou uma fonte de jornal inglês.

Fonte https://www.terra.com.br/diversao/gente/purepeople/princesa-charlotte-esbanja-estilo-e-da-show-de-fofura-no-seu-1-dia-de-aula,de47eb9d65604d93a275ed1fe6815a4650gvg3vh.html