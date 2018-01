DA QUEM



Aproveitando a viagem para a Tailândia, Flávia Alessandra publicou uma foto maravilhosa No Instagram nesta segunda-feira (8). A atriz posou de biquíni e exibiu o corpão no clique feito por Otaviano Costa. O casal está acompanhado das filhas Olivia e Giulia Costa.



"Por meu amor", escreveu Flávia em inglês na legenda da publicação. Otaviano publicou a foto minutos depois. "Vixe... Com uma mulher dessa bicho, até cachoeira tem queda por ela", brincou o apresentador.



"Belíssima", "maravilhosa" e "perfeita" foram alguns dos elogios feitos pelos internautas. A família embarcou para a Tailândia em assim que Otaviano entrou de férias do Vídeo Show, no dia 22 de dezembro.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/01/flavia-alessandra-exibe-corpao-em-clique-feito-por-otaviano-costa.html