DA QUEM



Thiago Martins já se despediu de seu personagem Júlio, em Pega Pega - novela das 7h, que tem o seu último capítulo exibido nesta segunda-feira (8).

O ator abandonou o cabelo castanho, aderindo o cabelo platinado, com os fios mais curtos.



O responsável pela mudança no visual do artista foi o cabeleireiro Bruno De Simone, do Werner Rio Design.

O resultado da transformação foi mostrado de primeira mão a QUEM. Após o sucesso na TV, Thiago pretende investir um período em sua carreira de cantor e dar continuidade à turnê musical TG na Estrada.

