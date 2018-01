DA QUEM



Mariah Carey, que apresentou o prêmio de Melhor trilha Sonora para Filme durante o Globo de Ouro, no domingo (7), seguiu para uma festa da premiação, no The Beverly Hilton Hotel, onde curtiu a madrugada da segunda-feira (8) com o namorado Bryan Tanaka.



Decotadíssima em um longo preto, a cantora posou para fotos e ganhou uma 'mão boba' do dançarino.

Reprodução Bryan Tanaka e Mariah Carey

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/01/decotadissima-mariah-carey-ganha-mao-boba-de-namorado.html