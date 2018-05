DA QUEM



Preta Gil compartilhou em seu Instagram, nesta terça-feira (8), um clique em que aparece curtindo uma praia em Trancoso, na Bahia. A cantora exibiu suas curvas e aproveitou o post para falar sobre felicidade. "O céu , o mar, o vento, a areia, o horizonte e a certeza de que estou aqui e agora para ser feliz !!!! Antes do show um mergulho!", disse ela, que minutos antes brincou que estava no sol tirando o mofo. "Sabe quando você tem que tirar um mofo, gente! É o que eu estou fazendo antes do show."



Alguns famosos elogiaram a beleza de Preta como Pathy Dejesus, Christine Fernandes e Maria Ribeiro, que disse: "Musa! Preta é dona do mundo". O marido da cantora, Rodrigo Godoy, também deixou uma mensagem carinhosa. "Ah! Esses olhos me chamando!", disse ele.



"Eu tentei (ficar no padrão de beleza). No meio desses 15 anos, me lembro que fui fazer o programa Caixa Preta na Band com a Marlene Mattos e ela falou: 'Olha, TV é melhor emagrecer'. Eu nem era gorda nesta época! Quando ela me conheceu eu estava magra. Eu pesei 58 quilos, trinta a menos do que eu tenho hoje. E ninguém lembra disso. Eu fiquei cinco anos magra, mas ninguém se lembra. Eu fiz várias revistas, fiz ensaios magra. Fui capa da Dieta Já, um pau de seca. E fiquei cinco anos infeliz, chata e gritando por causa de remédio pra emagrecer", relembra.



Férias com o marido



Recentemente, Preta e o marido, Rodrigo Godoy, visitaram Veneza, Roma e o Vaticano, na Itália, onde foram à uma missa do papa Francisco. As férias merecidas foram depois de uma intensa agenda de shows no Carnaval 2018.



Durante as férias, Preta teve seu Instagram dominado por pedidos de ajuda. Tudo porque ela tinha respondido a uma seguidora grávida e desempregada, que tinha lhe pedido 1 mil reais. Teve fã pedindo um computador novo e outro ajuda para colocar crédito no celular. "Preta, também estou na Itália. Podera me ajudar? Não tenho um euro para colocar crédito no meu celular", escreveu um fã.

