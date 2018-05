DA QUEM



Você acha que famoso não repete roupa? Madonna está aí para provar que repete sim, e repete looks de muitos anos atrás! Nesta segunda (7), a cantora participou de um after party do Met Gala e elegeu um vestido usado em 1995 para a ocasião.



O modelo, um longo prateado de alcinhas, foi usado pela rainha do pop há 23 anos durante sua apresentação no Brit Awards, em que cantou o hit Bedtime Story.

Para nossa alegria, ela foi à festa com o look vintage e posou ao lado de Katy Perry e Donatella Versace.



Pode-se perceber que o vestido foi muito bem cuidado ao longo do tempo, e a cantora até fez algumas alterações nele, colocando leves aplicações na saia. Adoramos a reciclagem!

Madonna em 1995



