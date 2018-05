DA VEJA SP



Prestes a voltar ao Brasil para o velório da avó, dona Alda, Sasha Meneghel fez uma singela homenagem a ela no Instagram.



A filha de Xuxa compartilhou uma foto do céu azul de Nova York com um recado. “Pinta esse céu que agora ele é seu minha Aldinha”, escreveu, em referência ao talento da avó para as artes plásticas.



Dona Alda faleceu na manhã desta terça-feira (8), aos 81 anos. A causa da morte não foi revelada, mas ela sofria há anos com o mal de Parkinson. Em fevereiro, Xuxa fez um desabafo sobre a saúde da mãe no Instagram. “Mãe, quando a senhora começou a andar de cadeira de rodas, a senhora atropelava a gente e ria, andando de carrinho acelerava e levava os netos de carona”, relembrou.



“Quando começou a parar de pintar com pincel usou os dedos e as pinturas eram simplesmente mais lindas. Quando não podia mais falar, tentava se expressar com os olhos… e que olhar!”. Na sequência, a apresentadora revela que ela já havia perdido a maioria dos movimentos do corpo. “Hoje, na cama, sem poder mexer nada, vejo o quanto tenta estar aqui viva para gente, para os filhos, netos, bisnetos e agregados. Obrigada por ser tão forte!”, finalizou.

