Para quem torce pelo casal Andressa e Thammy Miranda, temos uma novidade: muito em breve veremos um mini-Thammy ou mini-Andressa por aí. "Queremos e vamos ter bebês! O reality (Os Gretchens) vai acompanhar todo meu processo de inseminação na segunda temporada. Pretendo estar grávida no final do ano! Nosso filho vai ser a junção do nosso amor", contou com exclusividade para a Glamour.



Ao lado de Gretchen, o casal estrela o reality show Os Gretchens, no Multishow, e tem sua rotina acompanhada por câmeras. "Em alguns momentos, no início, me incomodei. Mas depois relaxei e me senti super a vontade em ter a equipe me acompanhando no dia a dia, me acostumei com a presença deles. Hoje eles se tornaram parte da família, por estarem presentes em tantos momentos íntimos", divertiu-se.



Além disso, Andressa Miranda falou sobre o casamento com Thammy, a faculdade de Nutrição, sonhos e as dificuldades ao enfrentar a transição de gênero do marido. "Crescemos muito juntos naquela fase e eu, enquanto ser humano, amadureci e aprendi demais a respeitar e compreender o outro se colocando de verdade no lugar da pessoa", afirmou.



"Amo Thammy porque ele é uma pessoa linda, iluminado, abençoado, de valores e princípios que batem com os meus! Escolhi ele como meu marido porque o admiro. E o sexo é maravilhoso, sim, mas é consequência do nosso amor!", completou.

Confira a entrevista completa:

Como está sendo ser estrela de um reality show? Como tem sido a reação do público?

A estrela do reality é minha sogra, é uma mulher que eu admiro demais pela sua força e energia! O carinho do público é sem duvida a parte mais gratificante, estou recebendo muitas mensagens de amor. É tão mágico me sentir amada pela minha forma de me expressar, simplesmente por ser eu mesma, e por pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas de alguma forma me sinto perto!

Como foram as gravações? É estranho ter alguém seguindo seu dia a dia?

As gravações, no geral, tiveram de tudo um pouco, do inesquecível ao stress. Eu levei numa boa. Apesar que, em alguns momentos no início, me incomodei. Mas depois relaxei e me senti super a vontade em ter a equipe me acompanhando no dia a dia, me acostumei com a presença deles. Hoje eles se tornaram parte da família, por estarem presentes em tantos momentos íntimos (risos).

Sentiu algum medo da exposição que o programa pode trazer? Achou que as pessoas podiam te julgar de um jeito que você não é por conta da edição, por exemplo?

Medo nenhum! Tenho uma personalidade forte e sei disso. Sei que algumas pessoas podem enxergar minha maneira de ser de um jeito negativo. Mas não me importo. Sou quem sou e tenho muito orgulho da pessoa que a cada dia venho me tornando. Nunca liguei para o julgamento dos outros. Apesar da edição te ferrar em alguns momentos, sim. Mas isso faz parte. Sou do tipo que "peita" a vida de cabeça erguida.

Você se casou com o Thammy em Las Vegas. Como foi a emoção de se casar? Pretendem fazer uma cerimônia no Brasil? Já tem data?

Nosso casamento em Vegas foi surpreendente, mágico e ousado, assim como nós! Foi um momento nosso, de entrega, cumplicidade, parceria e diversão! Curtimos muito, foi um sonho, me senti uma estrela de cinema em um filme casando em Las Vegas. Limosine, capela, luzes, casino, é muito amor! A gente vai fazer uma festa aqui no Brasil, sim, para nossa família e amigos mais íntimos. Mas ainda não temos data, estamos iniciando os preparativos!

Querem ter filhos?

Queremos e vamos ter bebês! O reality vai acompanhar todo meu processo de inseminação na segunda temporada. Pretendo estar grávida no final do ano! Nosso filho vai ser a junção do nosso amor. Do nosso sonho juntos, da nossa família!

Casada com o Thammy e sendo uma mulher bi, é natural que vocês sejam procurados para falar sobre a realidade LGBTQ+. Como você se sente em relação a isso? Como vê essa responsabilidade? Muita gente procura vocês para se aconselhar, por exemplo?

Diversidade para mim é ter a liberdade de ser quem eu sou! Para viver a realidade LGBTQ+ você precisa ter coragem, ter autenticidade, superar preconceitos e, principalmente, ensinar as pessoas a respeitarem uns aos outros, antes de tudo. Somos seres humanos. Frustrante seria não viver sua verdade por medo do julgamento de outras pessoas. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas vivem em um mundo de aparências, status. Ser diferente é ser autêntico, é não mentir para si mesmo! Sim, muitas pessoas me procuram pedindo conselhos, mas é complicado aconselhar alguém sem ter uma conhecimento profundo da história de cada pessoa.

Você já sofreu preconceito por sua orientação sexual?

Pode parecer maluco, mas nunca senti o preconceito em qualquer situação a não ser por redes sociais. Em redes sociais, já sofri vários tipos de preconceitos. Tipo machista: "É muito bonita para estar com outra mulher". Questionam muito minha relação. Por exemplo, porque você está com Thammy, que virou homem, se você gostava de mulher? Engraçado que eu nunca disse que gostava só de mulher. Gosto de pessoas e, principalmente, valorizo o caráter, antes do órgão genital, até porque órgão genital é tudo igual, caráter não. E é isso que importa para mim! Amo Thammy porque ele é uma pessoa linda, iluminado, abençoado, de valores e princípios que batem com os meus! Escolhi ele como meu marido porque o admiro. E o sexo é maravilhoso, sim, mas é consequência do nosso amor!

Como foi para você a transição de Thammy, quando ele decidiu que iria fazer a cirurgia de retirada das mamas e começar a tomar hormônios? Foi uma fase difícil?

No exato momento da retirada dos seios, foi um pouco conturbado para mim, sim. Eu como alguém que o ama, naquele momento, queria mais ter certeza se ele tinha certeza do que estava fazendo do que qualquer outra coisa. Foi mais preocupação da minha parte pela atitude que ele estava tomando! Mas hoje, pensando bem, acho que tudo que acontece tem um propósito. E aconteceu com a gente! Crescemos muito juntos naquela fase e eu, enquanto ser humano, amadureci e aprendi demais a respeitar e compreender o outro se colocando de verdade no lugar da pessoa.

Logo no primeiro episódio de Os Gretchens, Thammy procura um médico para saber mais sobre um procedimento cirúrgico para implantar um pênis. O que você achou disso? Ele veio conversar com você?

Nos sempre conversamos muito sobre essa cirurgia íntima e eu apoio com certeza absoluta, acho inclusive maravilhoso a medicina ter avançado tanto. E, hoje em dia, se ele já fez ou ainda vai fazer, é uma questão que só eu e ele sabemos, até porque só diz respeito a nós dois.

A reação de Sula Miranda (tia de Thammy) com essa história incomodou você me algum nível?

Olha, eu entendo o pensamento da Sula, até porque uma das minhas irmãs é bem religiosa e tem pensamentos semelhantes! O que acontece é que eu, Thammy e Sula, em uma época, conversamos muito juntos sobre a questão da transexualidade e eu achava que ela tinha entendido o lado do Thammy, assim como eu e o restante da família. No caso, tem muitas pessoas que nascem cegas, com alguma síndrome, algum erro genético, paraplégico, enfim, no caso do Thammy ele nasceu com o órgão genital incompatível com o cérebro, e o que comanda tudo em nos é o cérebro, ou seja, aí mora a dualidade! Enfim, Deus pediu e ensina para gente apenas amar e não julgar, porque julgar só cabe a ele.

Thammy se incomoda com as roupas que você usa, com o que você faz? Ele até usou as redes sociais após um dos episódios de Os Gretchens para dizer: "Ela tem toda razão, tem mesmo que fazer o que quer, a hora que quer e do jeito que quer!". Rola um machismo?

Rola um machismo, sim, e seria hipocrisia falar que não! E Thammy tem sim seus pensamentos machistas, mas ele é flexível, busca trabalhar "seus defeitos" para mudar e ser melhor, nós aprendemos muito um com o outro a nos tornarmos pessoas melhores! Esse é o grande prazer das relações!

Você é feminista? Se considera uma mulher empoderada?

Não me considero feminista! Seria também hipocrisia dizer que sim! Tenho até alguns pensamentos inconscientes machistas, algumas vezes! Empoderada certeza que sou. Minha mãe me ensinou a ser e sou uma mulher forte, corajosa, independente. Tudo que tenho conquistei com meu esforço, com meu dinheiro, com meus méritos, nunca ninguém me deu nada! Não me considero nem um pouco mimada! Sou dona do meu nariz, dos meus atos e que assume as responsabilidades e consequências de todos os meus atos, sejam eles bons ou ruins, e sem perder minha sensibilidade!

Já sofreu assédio? Tem algum caso que possa contar pra gente?

Sim, uma vez fui acompanhar Thammy em uma presença de trabalho e um rapaz me abordou como fã, mas de uma forma abusiva, me pedindo foto, meu contato pessoal e sendo inconveniente, me pegando e me tocando com uma liberdade que me fez perder a paciência. Até que Thammy, que é mais paciente que eu, percebeu e acabou sendo grosso - com razão - com o rapaz! Também já me senti assediada em situações que fãs descobriam lugares onde frequentávamos, através de posts e passavam a frequentar o lugar e nos assediar demasiadamente, a ponto de ficar chata a situação, sabe?! Tenho maior amor e gratidão pelas pessoas que nos amam, mas às vezes um excesso, quando não é natural, incomoda!

Como é ser nora da Gretchen, um ícone dos anos 80 e também super atual?

Ser nora da Gretchen é inspirador. Me motiva a força, garra e pensamento positivo, que ela alimenta para vida dela. Então, tudo que eu posso absorver e aprender vou adquirindo para melhorar meu eu! Ela faz acontecer e admiro pessoas assim! Que não deixam as coisas para outros resolverem, que tomam as rédeas da própria vida! Ela é exemplo de superação, e de quem se reiventa sempre com a mesma disposição!

Como é a sua relação com o seu corpo? Você está sempre malhando! Sempre foi assim? Sempre buscou um corpo definido?

A relação com meu corpo é a melhor possível! Sempre malhei, dancei, sempre fiz coisas para movimentar o corpo! Antigamente, como tenho tendência a crescer, eu era maior, estilo mais gostosa. Hoje estou mais magra e definida e é como quero manter, emagrecer um pouco mais (sempre queremos emagrecer mais) e continuar definida. Tenho boa genética para definição! Minha luta é apenas com a balança mesmo, porque como boa taurina eu amo comer!

Faz dieta? É radical ou come tudo o que quer? Quais exercícios pratica?

Para mim, hoje em dia, não é mais dieta, é um estilo de vida me alimentar de maneira saudável e amo isso! Me faz bem, não tenho frescura em comer muita salada, verduras, legumes, mas claro que, de fim de semana ou em viagens, me permito comer tudo que tenho vontade. Quando eu saio da dieta, me jogo com força, como que nem um homem! (risos). Às vezes, a compulsividade entra porque sou muita rígida em vários períodos e, quando me permito, perco um pouco o limite! Essa questão de corpo e beleza mexe muito comigo, me sinto um pouco paranóica com isso as vezes. O padrão tirânico da beleza, constrói cárceres mentais. Antes eu me preocupava mais com a beleza, hoje entendo a importância do alimento para saúde, par qualidade de vida, longevidade e aquela eterna busca pelo retardamento do envelhecimento!

Você faz faculdade de Nutrição? Como se interessou por essa área? Já trabalha com isso?

Faço faculdade de nutrição. Me interessei por essa área porque sempre busco versões mais saudáveis de todo prato. Gosto de descobrir novas combinações saudáveis. Acho que uma das maneiras de manter a juventude é se alimentar de forma correta associada a exercícios. Por tudo isso, é uma área que quero viver, porque amo tudo que está relacionada a ela. Vitalidade, saúde e beleza, não deixando de comer bem e ter prazer! Não dá para enlouquecer e se privar de tudo também, apesar de ser uma futura nutri. Ainda não trabalho na aérea por conta de outros projetos, mas sou coach formada tbm. Pretendo em breve estar atuando, não so como nutri, mas uma junção dos dois. Meu sonho nessa área é ter um consultório de medicina esportiva, que tenha tudo, atendimento de nutricionistas, coachs e vários tratamentos estéticos de todos os tipos. Esse é um projeto!

E a carreira de atriz? Como surgiu e qual seus sonhos em relação a ela?

A carreira de atriz é um sonho, já estudo artes há 3 anos. Confesso que entrei pensando mais no lado glamour da profissão. Hoje, se me tornei um ser humano melhor foi graças ao tanto que aprendi no teatro, a ser mais sensível, me colocar no lugar do outro. Acho que Deus pensou assim: você vai ser atriz, sim, mas para isso você vai aprender através do seu sonho a evoluir e aí sim estar preparada para desfrutar do seu sonho! Amo entender e viver os propósitos da vida!

