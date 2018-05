DA QUEM



Claudia Jimenez desistiu de fazer o filme de Sai de Baixo. A atriz, que tinha dado uma resposta positiva ao convite, deixou o projeto após ler o roteiro. A informação é da colunista Patrícia Kogut do jornal O Globo desta quarta-feira (9).



A atração de humor, produzida pela TV Globo entre 1996 e 2001, contou com Cláudia no elenco apenas durante a primeira temporada. Na trama, ela interpretava a divertida doméstica Edileuza, mas deixou o programa após se desentender com os redatores.



"Eu era ingênua na época. Agora, achei que tinha virado a página, mas, não, não superei. Estou louca para voltar às novelas, à espera de um bom convite", afirmou a atriz ao jornal.



Nova escalação



Dirigido por Cris D'Amato, o longa-metragem contará com a atriz Cacau Protásio no papel de empregada doméstica no longa.



Durante todas as temporadas do programa, uma funcionária do lar esteve entre os personagens. Depois de Cláudia, passaram pela atração as atrizes Ilana Kaplan, Márcia Cabrita e Cláudia Rodrigues.



O filme contará com o elenco original da atração televisiva. Miguel Falabella, Marisa Orth, Luis Gustavo, Aracy Balabanian e Tom Cavalcante voltarão a interpretar Caco Antibes, Magda, Vavá, Cassandra e Ribamar, respectivamente.

Divulgação/TV Globo Claudia Jimenez, Luiz Gutavo e Miguel Falabella em cena de 'Sai de Baixo' em 1996

Fonte: https://revistaquem.globo.com/Series-e-filmes/noticia/2018/05/claudia-jimenez-desiste-de-participar-do-filme-de-sai-de-baixo.html