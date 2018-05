DA QUEM



E rolou beijo gay no capítulo de O Outro Lado do Paraíso que foi ao ar na noite de terça-feira (8). Cido (Rafael Zulu) e Samuel (Eriberto Leão), que passaram boa parte da trama confusos sobre a homossexualidade, finalmente se renderam ao amor.



Os dois se declararam em cenas da trama das 9, escrita por Walcyr Carrasco, e deram um beijo diante das câmeras. Além de gay, o momento de romance interracial fez sucesso entre internautas que estavam acompanhando a novela, que chega ao fim nesta sexta-feira (11).



O sucesso foi tanto que hashtags com o nome da novela e dos personagens chegaram aos trending topics do Twitter, se tornando um dos assuntos mais citados em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil em geral e até mundialmente.



Ela dará lugar a Segundo Sol, que entra no horário a partir de segunda-feira (14), com nomes como Adriana Esteves, Giovanna Antonelli, Deborah Secco, Chay Suede, Emilio Dantas e Vladimir Brichta no elenco.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/TV-e-Novelas/noticia/2018/05/beijo-gay-entre-cido-e-samuel-em-outro-lado-repercute-na-web.html