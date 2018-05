DA QUEM



Foi dada a largada da 71ª edição do Festival de Cannes. A premiação, que começa nesta terça-feira (8), reúne grandes nomes do cinema indepentende e um red carpet elegante e com looks inspiradores.



Úrsula Corberó, a Tóquio de 'La Casa de Papel', foi uma das famosas que prestigiou o evento na cidade francesa. Para a ocasião, a atriz elegeu um vestido preto de alcinhas com transparência e um brinco e formato de gotas matador.



Ela esteve na première do filme Todos Lo Sabem, que concorre na categoria drama. Penélope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín estão no elenco.

Reprodução Úrsula Corberó

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-Inspira/noticia/2018/05/ursula-corbero-toquio-de-la-casa-de-papel-brilha-em-cannes-com-vestido-transparente.html