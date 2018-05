DA VEJA SP



Kate Middleton inspira muitas mulheres no Reino Unido e no mundo. A duquesa de Cambridge é conhecida por seu estilo impecável e por apostar em roupas clássicas, de boa qualidade. Não à toa, ela já foi clicada várias vezes “reaproveitando” peças e acessórios antigos ou aparecendo em eventos com os mesmos modelitos.

A esposa do príncipe William, no entanto, não é a única a reaproveitar as roupas na família.

No sábado (5), o palácio de Kensington, residência real do duque e duquesa de Cambridge, compartilhou os primeiros cliques oficiais do mais novo herdeiro ao trono britânico, o príncipe Louis. As fotos, feitas pela própria Kate Middleton, mostram o bebê sozinho e recebendo um carinhoso beijo da irmã mais velha, Charlotte. Um “detalhe”, no entanto, acabou roubando a cena na internet.

Alguns fãs mais atentos da realeza notaram que o casaco azul-marinho usado por Charlotte para o registro em família já foi usado antes: pelo seu irmão mais velho, o príncipe George em um clique feito com todos os bisnetos da rainha Elizabeth II para celebrar os 90 anos da monarca, em 2016 — clique aqui para ver a foto completa.

E Charlotte não foi a única a reaproveitar as roupas do irmão mais velho. O próprio príncipe Louis usou uma peça que já foi vestida pela irmã, em 2015. Na foto oficial para comemorar o nascimento de Charlotte, a então bebê aparece usando o mesmo casaquinho branco do filho mais novo de Kate Middleton e príncipe William enquanto é abraçado por George.