O MasterChef Brasil está cada vez mais polêmico: no episódio desta terça (8), as decisões de um cozinheiro amador chamaram atenção na internet e dividiram opiniões entre os fãs do reality show. Na semana passada, Rui e o padre Evandro conquistaram, juntos, o título de melhor receita no desafio de eliminação. A amizade dos dois, no entanto, ficou balançada após as escolhas do engenheiro.



Por causa da vitória da semana passada, Rui e Evandro lideraram as equipes na primeira prova do programa. O time vermelho, comandado pelo engenheiro, levou a melhor e garantiu a vitória. Os desafios dele, no entanto, ainda não tinham terminado. De volta à cozinha do MasterChef, Rui foi intimado por Ana Paula Padrão e precisou fazer algumas decisões difíceis: primeiramente, ele escolheu Thiago, um dos integrantes de sua equipe, para participar da prova de eliminação.

“Com pesar no meu coração, porque eles trabalharam muito bem, eu vou escolher essa pessoa porque eu confio muito nela, que ela vai subir, e porque na prova eliminatória passada ela fez uma decisão de não participar da prova, então eu acho que é justo. Major“, disse.



Ao ser questionado por Ana Paula Padrão, Thiago revelou que entendia a decisão: “100%. Teve lógica a decisão dele“. Mas essa não foi a única “inimizade” que Rui fez durante o programa. Ele, então, precisou escolher um dos cozinheiros da equipe perdedora para subir ao mezanino.

“O meu maior argumento é pela prova passada. Eu acho que essa pessoa trabalhou bem pelo o que eu ouvi. Eu vou escolher o Hugo“, disse o engenheiro, para a surpresa dos amigos Evandro e Clarisse. “Se nós ganhamos a liderança por fazer um prato juntos, por que ele não me salva agora?“, questionou o padre. “Eu entendo que não é MasterAmigo Brasil, mas eu fico um pouquinho decepcionada com a decisão dele“, criticou Clarisse.



“Eu quero cozinhar e vou mostrar quem sou eu nesse prato hoje“, disparou o padre Evandro após receber a oportunidade de retornar ao mezanino. Na prova de eliminação, os cozinheiros precisaram preparar pratos clássicos com bebidas alcoólicas. Clarisse, que preparou o filé au poivre com conhaque após pedir a receita para Rui, foi a eliminada da noite. “E o Rui, que é seu amigo?“, disparou Ana Paula após a eliminação. “Não é, né? Aquelas… Ele não é muito, né? Mas tudo bem, cada um com seu jeito!“.



Após a repercussão, Rui usou o Twitter para explicar a situação para os seguidores: “Gente, foram muitas decisões difíceis em sequência, que eu não estava esperando… fala aí para o povo, Evandro, a gente não é amiguinhos até hoje?“, questionou o cozinheiro — que foi respondido pelo colega de reality show.

No Twitter, as decisões de Rui provocaram muita polêmica. Os fãs do reality show acreditam que ele poderia ter ajudando os amigos, enquanto outros acreditam que as escolhas do engenheiro foram bem pensadas e coerentes.

