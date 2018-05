DO METRÓPOLES



Um processo que se arrasta desde 2007 parece estar próximo do fim e isso trará problemas ao apresentador Gugu Liberato.



Segundo a coluna Retratos da Vida, Conceição Gonçalves Ferreira está processando a Promoart, pertencente ao profissional de comunicação. Em agosto daquele ano, ela perdeu as duas filhas, Keilua Ferreira Baisotti, de 6 anos, e Kawai Ferreira Baisotti, de 12, por conta de asfixia após inalação de gás durante o banho, em um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.



Gugu era dono de duas coberturas no edifício. O caso aconteceu no andar abaixo delas. De acordo com laudos apresentados por peritos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) à época da tragédia, uma obra realizada nos apartamentos de Liberato em 2002 teria causado alterações na chaminé coletiva do apart-hotel, levado à morte das meninas.



“Espero pelo fechamento de um ciclo. Há 11 anos, aguardo por Justiça. O caso das minhas filhas não pode ser encarado como mais uma estatística. Existem responsáveis pela morte deles, e eles têm responder por isso”, disse Conceição à coluna. A mulher, que atualmente vive em Milão, na Itália, vem ao Brasil para participar da audiência de instrução e julgamento, marcada para o próximo dia 29.

